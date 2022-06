Dorpsspel Bokselse Kwis toe aan de achtste editie

37 minuten geleden

De Bokselse Kwis staat zaterdag 5 november weer op de agenda. Het is dan de achtste editie van de populaire dorpsquiz. De organisatoren rekenen op deelname van vele tientallen teams. De inschrijving voor De Bokselse Kwis start vrijdag 1 juli.

De organisatie van het groots opgezette spel is in de vertrouwde handen van Patricia van Amelsvoort, Saskia Maltha en Marc Cleutjens. Het drietal dat aan de wieg van de quiz stond, krijgt dit jaar versterking van Renilde Bos, Antoine Ghijsens en Peter Bos, die intensief meewerken aan de voorbereiding, vragen en opdrachten bedenken en bovendien zorgdragen voor de administratieve en logistieke ondersteuning.

Ook in 2022 spelen alle teams die meedoen aan De Bokselse Kwis voor een lokaal goed doel. Inschrijfgeld en sponsorbijdragen komen geheel ten goede aan clubs, verenigingen, stichtingen en sociaal-maatschappelijke instellingen waarvoor de quizzers zich inzetten.

Sinds de eerste Bokselse Kwis (2014) is een bedrag van bijna 25.000 euro uitgekeerd aan onder meer voetbalclub ODC, hockeyclub MEP, Boxtel’s Harmonie, WensAmbulance, Tunnel Vision, carillon Sint-Petrusbasiliek en de Voorleesfiets. In 2021 ging de hoofdprijs ter waarde van 750 euro naar quizteam ‘Boxtel’s Harmoniets dat wij niet weten’.

Hoewel de organisatoren van De Bokselse Kwis elk jaar verrassen met nieuwe vragen en opdrachten, is de opzet van de achtste dorpsquiz vertrouwd. Vanuit hun hoofdkwartier - huiskamer, kantine of kroeg - zetten teams alles op alles om zoveel mogelijk vragen en opdrachten correct te beantwoorden. Ze kunnen rekenen op een aantal opdrachten waarvoor ze op pad moeten.

De populariteit van De Bokselse Kwis was de voorbije jaren groot. Met ongeveer tachtig teams die elk gemiddeld zo’n twintig quizzers op de been brengen, is de dorpsquiz uitgegroeid tot een jaarlijks evenement waaraan een kleine tweeduizend inwoners meedoen. Teams maken quizvragen in hun hoofdkwartier en sturen leden naar opdrachten die ‘op locatie’ gemaakt moeten worden. Daarnaast worden hulplijnen ingezet waardoor nóg meer inwoners bij het spel betrokken zijn en daadwerkelijk gesproken kan worden van verbinding in de samenleving.

INSCHRIJVING

Inschrijven voor De Bokselse Kwis kan met ingang van vrijdag 1 juli uitsluitend via de website www.debokselsekwis.nl. Deelname kost 32,50 euro per team. Vermeld bij de inschrijving de naam van de teamcaptain, het adres van het hoofdkwartier en het lokale doel waarvoor gespeeld wordt. De achtste editie van de dorpsquiz start zaterdag 5 november om klokslag 18.00 uur en eindigt om 23.00 uur.