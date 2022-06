Volleyballen en dansen in het zand

Een enorme geel-blauwe tent van 730 vierkante meter prijkt op het terrein van recreatieplas De Langspier in Boxtel. De volleybalvelden zijn deels uitgezet en de tent waar het tweede podium komt, is opgezet. De laatste voorbereidingen van Beach Break waren woensdag in volle gang. Vrijdag 24 juni barst het driedaagse evenement na twee coronajaren los. Eventmanager Rob Meulendijks (27) van Press.Play: ,,De succesformule van Beach Break? Iedereen helpt elkaar hier in Boxtel.”

,,Je wilt langskomen? Ik heb alleen tijd tijdens de pauze.” Rob is retedruk nu de voorbereidingen die hij het afgelopen half jaar deed samenkomen. ,,Maar alles wat wij als organisatie in de hand hebben, is goed geregeld.”