Raad roept winkeliers op om hun deuren te sluiten

Winkeliers zouden hun deuren dicht moeten houden, ook als hun zaak open is. Dat vinden de meeste Boxtelse raadsfracties. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van vorige week haalde een motie van PvdA/GroenLinks, D66 en Combinatie95 de eindstreep. Alleen Balans en SP stemden tegen.

Doel van de motie is helder: een gesloten winkeldeur betekent minder energieverlies en dus minder verbruik. Dat is duurzamer én voordeliger voor de ondernemers, zeker gezien de stijgende prijzen voor stroom en gas. In de winter gaat warmte verloren als een winkeldeur open is, in de zomer moet een airco harder werken en stroomt er koelte weg. De raad geeft het college van B en W opdracht in overleg te gaan met de ondernemersverenigingen om tot een gezamenlijke ene..