‘Als je Santiago de Compostella ziet, dan ben je er nog lang niet’

Sjan Paashuis (links) en Gerrie van Heerebeek kwamen dinsdag na bijna vijf weken fietsen naar Santiago de Compostella weer thuis. Met het vliegtuig, want de fietsen staan nog in Spanje...

Ruim 2.400 kilometer hebben ze in de benen, 39 dagen lang fietsen. Maar Gerrie van Heerebeek uit Liempde en Sjan Paashuis uit Boxtel arriveerden dinsdagavond weer in Nederland. Zij reden samen naar het pelgrimsoord Santiago de Compostella in het noordwesten van Spanje.

Zoals dat vaker gaat bij pelgrimstochten is de reis belangrijker dan het einddoel. Dat geldt ook voor de twee oud-onderneemsters. Gerrie was jarenlang het gezicht van lingeriewinkel Bekkers Foundation en Sjan bestierde café Het Renpaard aan de Essebaan. Waar voor Gerrie de tocht naar Santiago de Compostella een droom was, ging Sjan in eerste instantie mee omdat het haar ‘wel leuk leek’. Maar onderweg kon ze veel nadenken en dat heeft haar goed gedaan. Ze willen niet teveel..