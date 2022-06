Volle tent luistert naar Lennisheuvel

1 uur geleden

Voorzitter Paul Hermans van fanfare Sint-Arnoldus zei het met enige trots: ,,We hebben zo’n 120 bezoekers binnen. Écht heel leuk.” Maandagavond was het dan ook volle bak in spiegeltent Bon Salon.

In de mobiele, negentig jaar jaar oude danssalon uit Vlaanderen in kasteelpark Stapelen was het vooral Lennisheuvel wat de klok sloeg. Het fanfareorkest uit het Boxtelse kerkdorp speelde, enthousiast gedirigeerd door Mariska Brienen, onder meer filmmuziek. Melodieën uit The Lion King kwamen bijvoorbeeld voorbij. De muzikanten schuwden ook een wat klassieker repertoire niet, zoals de concertmars Orbis van de bekende componist Kevin Houben.

OLYMPISCHE SPELEN

En met Olympic Fanfare and Theme van John Williams gaf het orkest een stralend werk ten beste, een stuk dat gebruikt is bij de opening van de Olympische Spelen van Los Angeles in 1984. Liefhebbers van klassieke popmuziek kwamen ook aan hun trekken, want zo mag een medley van Queen wel genoemd worden.

Aansluitend liet de Beyerslandkapel onder leiding van Pieter Strik van zich horen. De blaaskapel met eveneens veel muzikanten uit Lennisheuvel vertolkte de mooiste melodieën uit de Tsjechische volksmuziek. Het publiek genoot zichtbaar en klapte en deinde mee op de vrolijke klanken. Hermans: ,,Het was een prachtige avond. De mensen in de bediening hebben het druk gehad.”