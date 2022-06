Hans en Ans stoppen na ruim 40 jaar met kwekerij

De kasdeuren van kwekerij Hans van der Steen gaan na zaterdag 25 juni definitief op slot. Klanten kunnen die dag nog voor een laatste keer terecht aan de Schijndelsedijk 3 voor het kleurrijke aanbod aan bloemen en planten.

Hans en Ans van der Steen gaan genieten van hun pensioen. De perkplantenkwekerij bestaat inmiddels al ruim veertig jaar. Die begon in 1978 met de bouw van een eenvoudige tunnelkas. In de loop der jaren is dit uitgegroeid tot een kassencomplex van 7.000 vierkante meter. Meer dan honderd verschillende soorten en kleuren lopen klanten tegen het lijf. En dat is geen vanzelfsprekendheid, ook al zit je decennia in het vak, weten Hans en Ans: ,,Ieder voorjaar is het weer spannend of de planten er weer op tijd goed bijstaan. I..