What’s Up, ballenjongens?

1 uur geleden

Het was zaterdag hard werken voor Thijs Dankers (14), Caelen Parry (13) en Jens van Pinxteren (14). De voetballers waren, samen met een aantal andere meiden en jongens, actief als ballenjongens tijdens het jaarlijkse vijf-tegen-vijf-toernooi van voetbalclub ODC in Boxtel. Naast zwaar was het vooral heel tof. Jens: ,,En er werd goed voor ons gezorgd.”

Wat is jullie taak als ballenjongens? Jens: ,,Als de bal ver uit het veld gaat of over het hek vliegt, staan wij meteen klaar met een reservebal. Zo kunnen de teams direct doorspelen. Dat is belangrijk omdat de wedstrijdjes maar kort zijn.” Thijs: ,,Wij halen dan de bal dan weer.”

Hoe zijn jullie op het idee gekomen dit vandaag te gaan doen? Thijs: ,,Een vriend van mij zag een poster met de oproep hangen waarin werd gevraagd om ballenkinderen. Hij vroeg me of ik mee wilde doen; natuurlijk wel. Ik help altijd mee als dat kan. Ik geef soms training en fluit ook al af en toe een wedstrijd” Jens: ,,Ook ik werd gevraagd of ik wilde helpen.” Caelen: ,,En ik ook. Het is de eerste keer dat ik dit doe.”

Wat is er zo leuk aan? Caelen: ,,Ik vind het goed de club te helpen en gezellig om het met vrienden te doen.” Thijs: ,,Er doen mensen van verschillende niveaus mee. Zelfs vrouwen van PSV en de Oranjeleeuwinnen. En er is een mannenteam van FC Den Bosch.”

Er wordt goed voor jullie gezorgd, vertelde je zojuist Jens. Op welke manier? Jens: ,,We mogen zoveel ranja pakken als we willen. En er staat een grote bak water met sponzen erin. Die kunnen we uitknijpen boven ons hoofd om af te koelen, want het is heel warm vandaag.” Caelen: ,,Gelukkig wel, want we helpen de hele dag en er is genoeg te doen.”

Gaan jullie volgend jaar weer meehelpen? Allen: ,,Echt wel, het is supertof.” Thijs: ,,En vanavond is een feestavond. Misschien mag ik er wel even met papa heen.” Caelen: ,,Nee man, daar zijn wij veel te jong voor…”