Canon van Boxtel maakt leerlingen nieuwsgierig

De geschiedenis van Boxtel komt voor leerlingen van De Hobbendonken en de Angelaschool wel heel dichtbij. Letterlijk, want Museum Boxtel (MuBo) heeft dinsdag twee borden waar de canon met de verschillende onderwerpen uit het verleden aan de basisscholen geschonken. Deze hingen voorheen in het museum, maar zijn door digitalisering overbodig geworden.

,,Fijn, ik woon pas een half jaar in de gemeente Boxtel, dus ik kan wel een geschiedenislesje gebruiken”, geeft leraar Johan Derks van groep 7 van de Hobbendonken aan als het bord de klas in wordt gedragen. De vijftig verschillende onderwerpen, verspreidt over een tijdlijn van 1800 voor Christus tot het jaar 2000, maken de leerlingen al nieuwsgierig.