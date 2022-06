Vaderdagcadeau: ‘papa is mijn held op sokken’

Na een druilerige start van de dag was het zondagmiddag goed toeven in kasteelpark Stapelen in Boxtel. Speciaal voor Vaderdag was in en rondom spiegeltent Bon Salon een puik gezinsprogramma in elkaar gezet met livemuziek, een verhalenverteller, een knutselhoek en nog veel meer. En natuurlijk kon er gepicknickt worden.

,,In 2018 hebben we deze activiteit voor het eerst opgezet en het beviel ons zo goed dat we er een terugkerend evenement van gemaakt hebben”, vertelt Hanneke Ketelaars, een van de organisatoren van de middag. ,,Het is hier relaxed, er hangt een goede sfeer. Ik vind het mooi dat we met heel weinig middelen zo’n fijne activiteit kunnen organiseren.