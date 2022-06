Omgeploegd zandpad Everbos wordt hersteld

Het zandpad Everbos in buurtschap Kleinderliempde wordt hersteld. Momenteel beoordeelt de gemeente een vergunningsaanvraag daarvoor. Daarin staat dat herstel nodig is voor bereikbaarheid van achterliggende landbouwpercelen.

In december ontstond er ophef over het zandpad in het Boxtelse buitengebied nadat een passant, tevens werkzaam voor Natuurmonumenten, zag dat het was omgeploegd. In principe is Everbos een openbare weg. Met name natuurorganisaties waren niet blij mee met de ontwikkeling in buurtschap Kleinderliempde. Zandpaden hebben niet alleen een landschappelijke en cultuurhistorische, maar ook ecologische waarde.

