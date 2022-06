Zandpad in het Dommeldal. Zo waren er vroeger honderden in de provincie.

En langs het zandpad van mijn vader...

Zandpaden. Ooit lag Noord-Brabant er vol mee, maar ze worden schaarser. In informatiepunt Groot Duijfhuis, Hoevedreef 2 in Liempde, is zondag 26 juni een expositie over deze onverharde weggetjes. De hoeve is van 10.00 tot 16.00 uur open.

De tentoonstelling omvat foto’s van stichting De Brabantse Hoeders, er draait ee rolprent van natuurfilmer Mark Kapteijns en er is informatie te vinden over de bescherming van zandpaden.

Verder verzorgen vrijwilligers van Brabants Landschap een excursie, uiteraard over zandpaadjes. Die vertrekt om 10.30 uur vanaf het Groot Duijfhuis. Deelname is gratis. Aanmelden is noodzakelijk en kan via www.brabantslandschap.nl.

De zomer is net begonnen, dus er staan veel planten in bloei en het gonst van de insecten. Die gedijen bij de onverharde verbindinkjes in het buitengebied.

ONDERZOEK

Brabants Landschap heeft een onderzoek uit laten voeren naar de natuurwaarde van zandwegen in het agrarisch gebied. Het toont aan dat ze van groot ecologisch belang zijn. De paden en bermen herbergen opvallend veel diersoorten, waaronder ook zeldzame soorten.