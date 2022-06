Boombakken sieren Stationsstraat tot herinrichting

Drie boombakken sieren sinds dinsdagochtend de Stationsstraat. Ze zijn er gekomen na nauw overleg tussen het centrummanagement en de gemeente Boxtel en blijven er staan tot de herinrichting van de aanloopstraat richting winkelhart.

De bomen zijn afkomstig van het Breukelsplein. Elk jaar als daar kermisattracties staan, verhuizen ze naar de Stationsstraat. En elk jaar borrelt de vraag op of ze daar niet kunnen blijven. Nu is aan die wens gehoor gegeven. Althans, tot de herinrichting van de Stationsstraat begint. Luc Broos namens centrummanagement Boxtel: ,,We zorgen ook nog voor bloembakken in de straat, om de aanblik groener en fleuriger te maken.”