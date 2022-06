De Oekraïense vlag hangt bij de spiegeltent en de tafeltjes, vanwege de warmte buiten opgesteld, zijn van gele of blauwe kleden voorzien. Alles om duidelijk te maken voor wie de bijeenkomst bedoeld is. In verband met privacy en veiligheid brengt de organisatie geen vluchtelingen in beeld.

Oekraïners genieten ook mee van de spiegeltent

1 uur geleden

De blauw met gele vlag sierde zaterdag kasteelpark Stapelen en Google translate maakte overuren. Lionsclub Dommel & Aa hield bij spiegeltent Bon Salon een ontmoetingsmiddag voor Oekraïense vluchtelingen die in Boxtel verblijven. Aanvankelijk toonden de gasten zich wat terughoudend, maar naarmate de middag vorderde, wierpen ze hun schroom meer en meer af.

Karin van Ditmars coördineert de opvang van de Oost-Europeanen in Boxtel. ,,We hadden vluchtelingen en vrijwilligers uitgenodigd, evenals gastgezinnen. Sommige Oekraïners spreken een aardig woordje Engels en soms zelfs al wat Nederlands, maar vertaalapps bleken onontbeerlijk.” Zeker voor de mensen die in De Kleine Aarde verblijven, zij zijn veelal doof of slechthorend.

Wim Ketelaars is lid van de Lionsclub die de middag mogelijk maakte. ,,Wij kijken terug op een zeer geslaagd evenement. Het doel was ontmoeting, dat is bereikt. Ik denk dat er na verloop van tijd wel tachtig mensen waren.” Toen het ijs eenmaal gebroken was, togen verschillende Oekraïners met een vlag naar de poort van kasteel Stapelen. Ketelaars: ,,Er zijn daar heel wat foto’s gemaakt, voor het thuisfront vermoed ik.”

WERKEN

Met de Oekraïners die in Boxtel verblijven, gaat het volgens Van Ditmars in zijn algemeenheid naar omstandigheden goed. ,,Ik krijg vaak de vraag of ze ergens kunnen werken. Een aantal werkt inderdaad al en sommigen zijn als vrijwilliger actief. Er zijn al onderlinge appgroepen opgericht, voor Liduina, De Kleine Aarde en particuliere gastgezinnen. Ik merkte zaterdag ook dat er veel belangstelling is voor taallessen.”

Nog voor de zomervakantie wil ContourdeTwern een bijeenkomst houden voor vrijwilligers die Oekraïners ondersteunen. Om na te gaan hoe alles loopt en waar behoefte aan is. Ondertussen worden de vluchtelingen, net als zaterdag, bij de Boxtelse samenleving betrokken. ,,Waarschijnlijk helpt er een aantal mee met de bazaar.”