‘We hebben ‘t toch mooi geflikt als boerenclubje’

De jongens A1 van MEP hebben ook de landelijke titel op hun naam geschreven in de Super-competitie, het een-na-hoogste jeugdniveau. In Barendrecht wonnen zij de bizar verlopen finale met 3-1 van Tilburg.

Het is een unieke prestatie binnen de jeugdteams van de Boxtelse hockeyvereniging. ,,Voor het eerst in de geschiedenis van MEP is er een landelijke titel door een veldploeg behaald (eerder werd al een landelijke zaaltitel binnengesleept - red.)”, vertelt Sander van Esch, die samen met Joost Caris het coachduo van de A1 vormt. ,,Ik zit nu vijf jaar op deze groep en we spelen al die tijd al een tactiek die de jongens nu tot in de puntjes beheersen. Daardoor konden ze ook in de finale vrij spelen.”