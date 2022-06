Stef van Alphen had in de wedstrijd van donderdag vlak voor rust de 2-1 op zijn schoen, maar speelde de bal te ver voor zich uit waardoor de Budel-keeper kon ingrijpen.

ODC blijft derdeklasser na doelpunt in slotminuut

58 minuten geleden

ODC is ook komend seizoen derdeklasser. In een nieuwe thriller speelden de tricolores het bijkans onmogelijke klaar door in de finale van de nacompetitie tegen DOSL een 0-2 achterstand ongedaan te maken. In de laatste minuut van de tweede verlenging schoot Tijn Trommelen namens ODC in Veldhoven de 3-2 binnen en dat betekende groot feest voor trainer Piet Drijvers en zijn mannen. Een lang seizoen eindigde zo op positieve wijze.

Na de zinderende nacompetitiewedstrijd van afgelopen donderdag waarin SV Budel na penalty’s werd verslagen, volgde er voor ODC zondag opnieuw een wedstrijd van alles of niets. In sportpark De Korze in Veldhoven moesten de Boxtelaren het opnemen tegen vierdeklasser DOSL uit Leende met als inzet een plek in de derde klasse.

Trainer Piet Drijvers moest het doen zonder aanvoerder Sjoerd van Lokven die na zijn rode kaart van afgelopen donderdag was geschorst. De wedstrijd begon onrustig en het was duidelijk te zien dat er aan beide kanten veel spanning op zat. Na een minuut of tien greep ODC het initiatief. Vanaf links was Trommelen steeds de gevaarlijke man. Verschillende keren was hij ongrijpbaar voor de defensie van de tegenstander die hem vaak alleen ten koste van een overtreding kon stuiten. Tot kansen leidden de acties van de jonge vleugelaanvaller echter nauwelijks. Daarvoor was er te weinig aansluiting.

De Leendenaren waren tot de blessuretijd van de eerste helft niet in de buurt van het doel van Robbie Roelofs geweest. Maar toen dat wel gebeurde was het ook meteen raak. Rick van Hooff schoot na een steekpass plotseling de 0-1 binnen.

TREFFER

Het was helemaal zuur dat vlak na rust ook de tweede aanval van DOSL tot een treffer leidde. Via een Boxtels been zette Mathijs Oomen de 0-2 op het scorebord. Het zag er op dat moment niet best uit voor de tricolores maar de ploeg toonde net als afgelopen donderdag karakter. Er werd met man en macht naar de aansluitingstreffer gezocht. Invaller Aerd van Brunschot was daar na een uur spelen dichtbij maar hij zag zijn inzet op de paal eindigen.

In de 63e minuut kreeg ODC een hoekschop te nemen waarbij de afvallende bal voor de voeten van Ayoub Omair viel. De jonge spits aarzelde geen moment en schoot de bal hard binnen: 1-2. Het Boxtelse elftal ging vervolgens vol voor de gelijkmaker. Die viel tien minuten later. Bij een nieuwe hoekschop zorgde Omair voor onrust in de Leendese defensie waarna Stijn Smulders de bal met een schitterende omhaal in de bovenhoek schoot: 2-2.

VERLENGING

Het bleef gelijk tot het reguliere eindsignaal, dus volgde er een verlenging. Daarin domineerden de rood-wit-blauwen. De routiniers Joep Timmermans en Roel van Lokven zorgden dat de defensie goed stond en onderschepten met Just van Wijk meermalen een bal van de tegenstander. De aanvallers Trommelen en de goed ingevallen Matai Seebregts brachten offensieve dreiging. Tweemaal claimden de Boxtelaren aan het eind van de eerste verlenging een penalty wegens hands van een tegenstander, maar de arbiter ging er niet in mee. Het duel leek af te stevenen op strafschoppen. In de laatste minuut van de tweede verlenging viel alsnog de beslissende treffer.

ONTLADING

Een hoekschop van invaller Noud van Besouw kwam via het hoofd van Timmermans bij Trommelen terecht die vanaf de rand van de zestien keihard uithaalde en de 3-2 liet aantekenen. Vlak daarna floot de scheidsrechter voor het einde en was de ontlading aan Boxtelse zijde groot.