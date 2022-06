Irene promoveert naar vierde klasse

1 uur geleden

In een meer spannende dan goede wedstrijd heeft het Gemondse Irene zondag in en tegen Molenschot promotie naar de vierde klasse veiliggesteld. In 1970 speelde de club voor het laatst op dat niveau. Een prachtig afscheid voor trainer Michael van de Wal, die na vijf jaar afzwaait bij de voetbalvereniging.

Molenschot begon zoals verwacht fel aan de wedstrijd maar Irene hield relatief eenvoudig stand. Het creëerde twee goede kansen in het eerste kwartier. De keeper van de tegenstander bewees echter zijn waarde. En plots stond de thuisploeg voor. Een kopbal na een voorzet van rechts leverde een treffer op.

Even was er wat chaos bij de Gemondenaren maar uit een ingestuurde corner scoorde Arthur Piasecki in de twintigste minuut de gelijkmaker. De gastheren bleven flink strijd leveren en uit een scrimmage viel na een half uur de 2-1.

RODE KAART

De elftallen hielden elkaar vervolgens in balans tot Gemondenaar Gijs Voets in de 44e minuut een directe rode kaart kreeg. Irene ging met achterstand en een man minder de rust in. Piasecki bleef bovendien geblesseerd in de kleedkamer achter. Stan Versantvoort verving hem. De bezoekers gingen defensiever spelen en gaven geen kansen weg. De snelle Irene-voetballers Yorick de Vos en Levi van Rooij maakten het de thuisploeg nog lastig. Doelpunten vielen er niet meer. Een nederlaag dus voor de gasten maar aangezien ze in eigen dorp met 5-1 hadden gewonnen, was de promotie toch binnen. Feest dus.

De wedstrijd vormde het slotakkoord voor Michael van de Wal als hoofdtrainer van voetbalvereniging Irene. Youssef Laaroussi volgt hem op. Hij heeft een contract voor twee jaar getekend. Laaroussi traint nu nog de JO19-1 van Blauw Geel uit Veghel.