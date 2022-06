De Oude Kerkstraat veranderde zondagmiddag in Plaza Espan~ola. In het kader van Bruisend Centrum kleurde de aanloopstraat naar het centrum in de Spaanse vlagkleuren en konden bezoekers de ingehuurde rodeostier trotseren.

Spaanse enclave in Oude Kerkstraat

1 uur geleden

De Oude Kerkstraat in Boxtel veranderde zondagmiddag in Plaza Española. Bruisend Centrum en eetcafé De Kerk hadden de omgeving ondergedompeld in de Spaanse vlagkleuren en lieten bezoekers de ingehuurde rodeostier trotseren.

Coördinator Jordy van den Boer kondigde het begin van dit terrasseizoen al aan: de activiteiten van Bruisend Centrum beperken zich niet tot de Markt, maar vinden in het gehele centrum plaats. Zo bleek ook zondag in de Oude Kerkstraat. In samenwerking met eetcafé De Kerk werd gekozen voor een Spaans thema in de straat waar de horecagelegenheid zich bevindt.

Onder meer sangria, tapas, livemuziek en een rodeostier zorgden voor een temperamentvolle Zuid-Europese dag. Hoewel de temperatuur van de dagen ervoor wat beter had gepast bij het festijn, bleek er meer dan voldoende te genieten. Naarmate de dag vorderde, liep het ‘Spaanse plein’ in Boxtel dan ook vol.