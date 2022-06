Hooien met de gaffel, zoals dat vroeger ging

54 minuten geleden

Hooiland zoals dat vroeger in Liempde en omgeving heel gewoon was, met kruidenrijk gras dat insecten en daardoor vogels trekt. Dat is het natuurgebied de Rouwbommel, gerealiseerd in 2019. Tot een officiële opening kwam het nog niet, maar dat wordt zaterdag 25 juni goed gemaakt.

Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPILL) en NWG Liempde richtten vanaf februari 2019 samen een kleine tien hectare aan voormalige akkers rond de Goossenbunder en de Vleutstraat in als natuurgebied. Tweederde als hooiland, een derde als kruidenrijk grasland. Het heet inmiddels de Rouwbommel. Burgemeester Ronald van Meygaarden mag om 14.00 uur het voor recreanten toegankelijke natuurgebied openen.

Er is een programma voor jong en oud. Er zijn veldlessen voor kinderen, rondleidingen voor volwassenen, een hooidemonstratie en er wordt getoond hoe het hooi op ruiters wordt opgeslagen om te drogen.

KLEINE BEDRIJFJES

In het veld achter de fraaie poort kunnen bezoekers ervaren hoe het agrarische landschap in Liempde er honderd jaar geleden uitzag. Toen boeren kleine gemengde bedrijfjes hadden met hooguit een paar koeien, wat akkerland en een varken voor de slacht.

Natuurliefhebbers wandelen graag door het cultuurlandschap dat een stukje historie terugbrengt. In de zomer grazen er runderen en er wordt op ouderwetse wijze gehooid.