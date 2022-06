Beuk legt het loodje

Nabij de brug over de Dommel in kasteelpark Stapelen is vannacht een beuk omgevallen. De boom ligt dwars over het pad. De doorgang is afgezet met een dranghek en linten, tot de boom is opgeruimd. De poort op de brug is gesloten. Overdag valt zo’n omgevallen boom wel op, maar ‘s avonds niet. Tot en met 3 juli zijn er activiteiten in de spiegeltent, ook vaak ‘s avonds, en trekt het kasteelpark extra bezoekers. De afzetting moet voorkomen dat mensen tegen de beuk botsen.