Kruisende waterstralen als teken van respect

In heel Nederland herdachten brandweerlieden vandaag hun gevallen collega’s. Zo ook in Boxtel. Om een uur precies werd vanmiddag het zogeheten water-ereteken bij de Jan van Homelenkazerne aan de Brederodeweg gemaakt. Verder hing de vlag halfstok.

Het werk van brandweerlieden is niet zonder risico. Zij staan klaar voor de samenleving, maar wagen daarbij soms hun leven. Er vallen wel eens slachtoffers onder de hulpverleners. In Boxtel was dat ook dit jaar gelukkig niet het geval.

Brandweerkorpsen door heel het land herdenken de gesneuvelden op de derde zaterdag in juni, ook als die niet binnen hun eigen groep gevallen zijn.