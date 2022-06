Boxtel moet het vooral hebben van eigen inwoners

Een bezoekerscentrum met horeca bij natuurgebied Kampina, een vakantiepark nabij recreatieplas De Langspier, een hotel nabij de rijksweg A2 in Liempde. Toekomstbeelden die donderdagavond in de spiegeltent in kasteelpark Stapelen de revue passeerden. De gemeente Boxtel presenteerde er haar zogeheten conceptvisie bezoekerseconomie. Toeristen trekken is belangrijk, maar in de praktijk moet Boxtel het vooral hebben van eigen inwoners.

Adviesbureau Seinpost dat de gemeente ondersteunt bij het opstellen van de visie, gaf uitleg over de visie. Doel: nagaan waar Boxtel wat retail, horeca, toerisme en recreatie betreft wil staan in 2030 en welke weg naar die horizon leidt. De gemeente wil in ieder geval het aantal overnachtingen verdubbelen en dag..