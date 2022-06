Vurig festijn met toneel en hapjes

Teejatergroep Orion uit Lennisheuvel is jarig en dát wil de toneelvereniging weten. Met een heus festival vieren de leden zaterdag 2 juli dat hun gezelschap veertig kaarsjes mag uitblazen. Denk hierbij aan toneeluitvoeringen, een vuurspuwer, verschillende kinderactiviteiten en nog veel meer. Het festival vindt plaats in en rondom gemeenschapshuis Orion in Lennisheuvel.

,,Het is bijzonder veertig jaar te bestaan. Daar willen we een geslaagd feestje van maken. We zaten na de laatste lockdown in een dip als vereniging”, stelt medeorganisator Karin van Leeuwen (68). ,,We zijn verschillende keren gestart met nieuwe producties die we moesten afblazen en tijdens de eerste lockdown hebben we halverwege onze opvoeringen moeten stoppen met optrede..