In het Oertijdmuseum aan de Bosscheweg maken vrijwilligers van de Boxtelse ArcheoHotspot bodemvondsten schoon. Die dateren vermoedelijk niet uit de steentijd, maar zijn van later datum.

Tentoonstelling over oude steentijd in Oertijdmuseum

44 minuten geleden

Cultuurwethouder Hans Heesen opent samen met voorzitter Dik Bol van de Archeologie Werkgroep Boxtel zaterdag 18 juni de tentoonstelling ‘De stenen vertellen’. Dat gebeurt in het Oertijdmuseum aan de Bosscheweg in Boxtel. Daar is te zien hoe in de oude steentijd, onder andere de periode van de Neanderthalers, gereedschappen gemaakt en gebruikt werden in onze omgeving.

‘Archeologische vondsten uit de oude steentijd, hun vinders en verhalen’ luidt de ondertitel van de expositie. Aan de hand van originele Brabantse vondsten uit deze periode en speciaal gemaakte animaties wordt een beeld geschetst van hoe mensen van 700.000 tot een kleine negenduizend jaar geleden in deze omgeving opereerden.

Bezoekers kunnen er zelf technieken uitproberen en zo hun krachten meten met hun voorouders. Bovendien worden enkele amateurarcheologen geportretteerd die de getoonde objecten gevonden hebben. Zij vertellen over wat hen zo boeit aan deze stenen uit een ver verleden.

De tentoonstelling is inhoudelijk mede voorbereid door een student van de Universiteit Leiden. De vormgeving werd verzorgd door studenten van mbo-school SintLucas in Boxtel