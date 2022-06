Waterschap wacht op slagbomen Essche dijken

Bij de brug in de Haarenseweg is aan de ene kant al een nieuwe slagboom te zien, de dijk aan de andere kant van de straat is nog afgesloten met een bouwhek. Die verdwijnt op korte termijn, als de slagboom wordt geleverd.

Een wandeling met de hond gaat in Esch vaak via de dijken langs de Essche Stroom. Daarvoor moeten inwoners echter nog wel even het water oversteken, want hekwerken aan de kant van het dorp, tussen de Haarenseweg en de Spankerstraat, versperren nu nog de doorgang. Deze verdwijnen echter zodra de nieuwe slagbomen zijn geplaatst, zo laat waterschap De Dommel desgevraagd weten.

Het werk aan de keringen langs de Essche Stroom is al enige tijd afgerond. Het waterschap heeft de dijken bij Esch verhoogd om ervoor te zorgen dat inwoners droge voeten houden als het water stijgt. Aannemer Ploegam, die de werkzaamheden namens het waterschap uitvoerde, heeft zijn tijdelijke werkunits op de parkeerplaats aan de Haarenseweg al enkele weken geleden opge..