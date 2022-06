Indeling Sint-Ursula onder de loep door hybride werken

Wat te doen met Sint-Ursula aan de Baroniestraat? De gemeente Boxtel gaat de mogelijkheden voor het pand opnieuw tegen het licht houden. De oorzaak? Het hybride werken, deels thuis en deels op kantoor, dat sinds corona een vlucht heeft genomen.

De gemeente Boxtel wil inspelen op het hybride werken. ,,Binnen veel organisaties is dit een nieuwe manier van werken geworden. Zoiets heeft effect op het aantal benodigde werkplekken op locatie”, aldus een woordvoerder van de gemeente. Daarmee is niet automatisch gezegd dat de huidige organisaties die gebruik maken van Sint-Ursula, zoals ContourdeTwern, loket Wegwijs en de GGD, moeten inschikken. Maar dit kan wel een van de uitkomsten zijn als blijkt dat er minder kantoorruimte nodig is omdat mensen vaker thuis hun taken uitvoeren.

Dat de gemeente haar kantoorinrichting opnieuw tegen het licht houdt, werd vorig jaar al bekendgemaakt. MijnGemeenteDichtbij (MGD), het ambtelijk fusiebedrijf van Boxtel en Sint-Michielsgestel, kondigde destijds aan dat voor alle kantoren van beide gemeenten naar een ‘optimale inrichting’ wordt gekeken. Zoals het plaatsen van schermen bij de balies. Ook zoiets als de digitale interne werkomgeving werd vorig jaar doorontwikkeld.

Tijdens de coronapandemie moesten werknemers (noodgedwongen) vaak thuiswerken. Intussen is het bij veel bedrijven gebruikelijker geworden dat arbeidskrachten een of meerdere werkdagen in hun eigen woning aan de slag gaan voor de baas.

Momenteel wordt er binnen MGD gewerkt aan een nieuwe visie over het gebruik en de onderverhuur aan andere organisaties voor de periode tot en met 2028, zo staat in de begroting van de ambtelijke organisatie. Aan het einde van dat jaar eindigt het huurcontract van de gemeente met woonstichting Joost, de eigenaar van het pand. (Foto: Henk van Weert, 2018).