Nieuwe kansen voor horeca, recreatie, retail en toerisme

1 uur geleden

De gemeente Boxtel is bezig met een update van de visies op het vlak van toerisme, recreatie, horeca en retail. Ondernemers zijn van harte uitgenodigd om hieraan bij te dragen met eigen ideeën. Actief meedenken, meepraten en meedoen door bedrijven is erg belangrijk voor de economie in de regio. Duurzame ontwikkeling, innovaties, nieuwe trends en een veranderende consument zijn allemaal uitdagingen waar ondernemers op moeten inspelen. We geven een overzicht van een aantal kansen.

Digitalisering

Bij veel bedrijven zie je dat er veel profijt te behalen valt met digitalisering. De automatisering van processen kan bijvoorbeeld het personeelstekort voor een deel oplossen. Ook biedt het kansen om de werving en selectie van personeel efficiënter uit te voeren. Met name grotere bedrijven zullen serious gaming vaker inzetten tijdens hun sollicitatieprocedures. Allerhande bedrijfsprocessen verlopen sneller en beter als de systemen beter op elkaar afgestemd zijn. Dit heeft onder meer voordelen voor de flexibiliteit van de onderneming en planning van werkzaamheden.

Luxe foodproducten voor thuis en onderweg

Mede door de coronacrisis kopen consumenten vaker luxe voedingsproducten voor thuis. Deze trend gaat niet meer weg. Retailers en horecaondernemers kunnen hier slim op inspelen. Zo zie je bijvoorbeeld de topgerechten van restaurantketens in het schap van de supermarkt verschijnen. Ook zie je dat slimme horecazaken een loket en/of winkeltje openen. Op deze manier is het eenvoudiger om je aan te passen aan onverwachte omstandigheden. Zo zijn er inmiddels hotels die geen restaurant maar een winkel met levensmiddelen hebben. De hotelgast kan hier zelf een ontbijtje of snacks bij elkaar scharrelen. Opeten kan op de hotelkamer, onderweg of buiten in het park.

Herontdekking van lokale pareltjes

Door de reisbeperkingen hebben veel mensen de charme van recreatie in eigen land herontdekt. Mensen uit de Randstad gaan inmiddels weer heerlijk op vakantie in bijvoorbeeld Friesland, Limburg en Drenthe. Velen waren de lokale pareltjes totaal vergeten, maar daar is nu veel in veranderd. Kijk bijvoorbeeld naar de opleving van de waterrecreatie. Nu is het belangrijk om de interesse voor het toerisme in Nederland vast te houden. De verschillende regio’s kunnen hier in samenwerking met de ondernemers veel bereiken.

Slimme marketing

Middels slimme regiomarketing is het mogelijk om nieuwe kansen voor het toerisme, de horeca, de retail en de recreatie te creëren. Hierbij is het belangrijk om te werken naar een duidelijk doel en verschillende promotiemiddelen in te zetten om dat te bereiken. De samenwerkende partijen moeten tot een effectieve marketingmix komen. Onder meer websites, apps, flyers, advertenties en buitenreclame kunnen hiervoor ingezet worden. Ook het aanbieden van relatiegeschenken kan bijdragen aan het succes van de gekozen marketingstrategie. Zo is het bijvoorbeeld een goed idee om te kiezen voor onderzetters bedrukken en deze uit te delen tijdens een evenement. Of denk aan bic aanstekers bedrukken door restaurants, hotels en cafés. Een aansteker komt immers altijd wel eens van pas. Ook mokken met foto bedrukken is een erg goed idee om de aandacht van je doelgroep te trekken en meer naamsbekendheid op te bouwen.