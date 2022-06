SP vraagt Joost huren niet te verhogen

Nu 1 juli nadert en er een huurstijging aankomt, trekt de SP aan de bel. De socialisten roepen woonstichting Joost en de gemeente op er alles aan te doen de tarieven niet te verhogen.

Na een jaar van huurbevriezing, stijgen de tarieven per 1 juli weer met maximaal 2,3 % in de sociale sector. Woonstichting Joost blijft daar iets onder. Haar grootste groep huurders gaat 2% meer betalen.

Volgens de SP hebben veel mensen nu al moeite het hoofd boven water te houden. Toenemende huurlasten en torenhoge energieprijzen maken het nog moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. En volgend jaar wordt het allemaal niet beter, vermoeden de socialisten. Zij denken dat de huidige hoge inflatie dan voor een grotere huurstijging zorgt. Raadslid Rinze van der Veen: ,,Wat ons betreft is deze situatie onhoudbaar en moeten de gemeente en wooncorporaties er alles aan doen om huurverhogingen te voorkomen.” De fractie heeft het college van B en W en Joost dan ook een brief gestuurd. Ze vraagt de woonstichting om huurbevriezing voor mensen met de laagste inkomens en om huurders die met vocht in hun huizen kampen, niet zwaarder te belasten tot die problemen zijn opgelost. Het college krijgt het verzoek een noodsignaal over de huurtarieven af te geven richting landelijke overheid.