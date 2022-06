ODC met hakken over de sloot naar finale

Op sportpark Molenwijk speelde zich gisteravond een ware thriller af. In het nacompetitieduel van ODC tegen SV Budel kwam het aan op penalty’s. Na 90 minuten stond het 2-2 waarna er in de verlenging niet meer werd gescoord. Grote man bij ODC was keeper Robbie Roelofs die twee strafschoppen stopte. Om niet uit de derde klasse te degraderen moeten de tricolores zondag 19 juni BVV uit Den Bosch zien te verslaan.

Het was voor ODC een wedstrijd van alles of niks op donderdagavond tegen SV Budel. Bij verlies zouden de mannen van Piet Drijvers degraderen. Door schorsingen en blessures verschenen oudgedienden Joep Timmermans en Roel van Lokven aan de aftrap. Het Boxtelse team begon sterk. In de derde minuut bereikte een pass van Just van Wijk captain Sjoerd van Lokven die vervolgens met een fraaie lob Budel-keeper Luuk Smolenaars passeerde: 1-0.

TE VER VOOR ZICH UIT

Een beter begin was nauwelijks denkbaar. ODC was in de beginfase de betere ploeg en kreeg in de dertiende minuut via Tijn Trommelen de kans op 2-0 maar Smolenaars redde dit keer met de voet. In de fase die volgde, kwam Budel steeds beter in de wedstrijd. In de twintigste minuut leidde dat tot de gelijkmaker toen Thijs van Geldrop op aangeven van Youri Bogers ODC-doelman Robbie Roelofs kansloos liet: 1-1. Nog voor rust hadden de tricolores weer op voorsprong kunnen komen maar Stef van Alphen speelde de bal te ver voor zich uit waardoor de kans was verkeken.

Na de pauze werd de wedstrijd er niet beter op zoals wel vaker gebeurt in een wedstrijd waarbij er veel op het spel staat. Toch waren er genoeg kansen. Just van Wijk had in de 52e minuut de 2-1 op zijn schoen maar zijn actie strandde in de eindfase in schoonheid. Bij een prima aanval in de 62e minuut kwam de bal via Trommelen en Mats de Laat bij Ayoub Omair terecht maar de jonge spits stuitte in de afronding op de Budelse sluitpost.

DIRECT ROOD

Even later knalde Van Wijk van dichtbij over op aangeven van invaller Remco Schellekens. In de 77e minuut viel de treffer zoals dat vaker gaat, aan de andere kant. Bij een ongelukkige Boxtelse ingreep op de rand van het doelgebied wees de scheidsrechter naar de stip. Aanvoerder Rik Bogers zette Budel daarop op een 1-2 voorsprong. Sjoerd van Lokven kreeg vlak daarna direct rood toen hij een tik uitdeelde nadat een tegenstander hem vasthield.

Het zag er niet best uit maar de ploeg van trainer Drijvers toonde met tien man veerkracht. In de 89e minuut leidde dat nog tot de 2-2. Bij een scrimmage voor het Budelse doel bracht Omair de bal in en trof Schellekens uiteindelijk op curieuze wijze doel en zette daarmee de verdiende gelijkmaker op het scorebord. Dat betekende verlengen.

In de twee keer vijftien minuten die volgden, was het vooral spannend maar kansen waren er nauwelijks. In de eindfase moest ODC het zelfs met negen man doen omdat Trommelen niet verder kon door kramp en wisselen niet meer mogelijk was. Tekenend was dat er ook met twee man minder stand werd gehouden. Penalty’s gingen daardoor de beslissing brengen. ODC deed dat het beste waarbij er een heldenrol was voor Roelofs die maar liefst twee pingels uit zijn doel ranselde. Daardoor spelen de tricolores komende zondag 19 juni de finale van de nacompetitie. Tegenstander daarin is het Bossche BVV. De wedstrijd wordt gespeeld op neutraal terrein. Zoals het er nu voor staat in Sint Michielsgestel op het veld van SCG ‘18.