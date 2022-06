Nienke van Ulden en Peter Kamps willen op het parkeerterrein achter hun huis in Lennisheuvel twaalf seniorenwoningen realiseren. Zij kunnen straks mogelijk zelf de procedures bespoedigen door werk van de gemeente uit handen te nemen.

Projectontwikkelaars zelf in touw bij bouwprocedures

1 uur geleden

Om woningbouwplannen eerder van de grond te tillen, mogen projectontwikkelaars straks procedures uitvoeren die nu in handen van de gemeente liggen. Wethouder Wim van der Zanden omarmde dinsdag de motie hierover van de fracties Balans en VVD. Ook de rest van de gemeenteraad ziet graag dat Boxtel het proces rond woningbouw gaat versnellen.

,,Om eerlijk te zijn zoeken we al een tijdje naar waar in het proces verbeteringen mogelijk zijn”, bekende de wethouder tijdens de gemeenteraadsvergadering na de toelichting van de twee partijen op hun motie. Van der Zanden ziet het voorstel als een steuntje in de rug voor de ambtenaren van de afdeling Ruimtelijke Ordening.

WEER OP VOLLE STERKTE

Vorig jaar werd duidelijk dat de afdeling te kampen had met een groot tekort aan personeel en werd een aanzienlijk deel van de woningbouwprojecten in de ijskast gezet. Toen al dacht Van der Zanden hardop na om meer taken bij initiatiefnemers neer te leggen. Bijvoorbeeld het voeren van gesprekken met omwonenden van een bouwproject en het schrijven van een bestemmingsplan dat vervolgens wel door de gemeente moet worden getoetst.

Tijdens een bijeenkomst over de Boxtelse woonagenda die vorige week werd gehouden, maakte de beleidsambtenaar duidelijk dat zijn afdeling weer op volle sterkte is. Weliswaar dankzij de inzet van inhuurkrachten, maar toch. Wethouder Van der Zanden meldde dinsdagavond dat alle woningbouwprojecten zijn opgepakt die de eerste prioriteit hadden. De lijst met nieuwbouwinitiatieven krijgt nu dan ook een update, zodat er weer ruimte is voor nieuwe.

De wethouder ziet wel kansen om professionele partijen werk van de gemeente uit handen te laten nemen. Vorig jaar liet hij dat bij wijze van pilot al toe bij een bouwplan van Esschenaar Wim Sterks, die in zijn achtertuin twee levensloopbestendige woningen wil realiseren. Toen kreeg het door Sterks ingeschakelde bureau echter almaar geen contact met de gemeente.

‘WINSTWAARSCHUWING’

Van der Zanden wil nu een plan van aanpak opstellen om ontwikkelaars extra mogelijkheden te geven. Dat moet over maximaal vier maanden klaar zijn. Hij gaf nog wel een ‘winstwaarschuwing’: ,,Niet alle ontwikkelaars kunnen of willen dat extra werk oppakken, dan gaat het proces dus niet veel vlugger.”

De motie van Balans en VVD drong er tevens op aan om indieners van woningbouwplannen sneller duidelijkheid te geven of hun project kans van slagen heeft. Ook daar hadden de gemeenteraad en de wethouder wel oren naar. ,,Maar uiteindelijk zijn het de procedures die bepalen wanneer er stenen gestapeld kunnen worden”, waarschuwde Van der Zanden wederom.