Om overlast in woonwijken te voorkomen, kunnen ondernemers nu in het buitengebied van Boxtel onderdak voor arbeidsmigranten realiseren. Regelmatig kwam het voor dat er veel mensen in een te kleine woning ondergebracht werden.

Arbeidsmigrant mag wonen in buitengebied

30 minuten geleden

Het kostte flink wat overleg, maar er mag toch grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten in het buitengebied van Boxtel komen. De gemeenteraad ging na twee informele bijeenkomsten en twee vergaderingen uiteindelijk akkoord met de verordening om de regels hieromtrent te verruimen. Mits initiatiefnemers tijdig met omwonenden in gesprek gaan.

Tijdens vorige gemeenteraadsvergadering konden de oppositiepartijen zich nog niet vinden in de aanpassing van de verordening. Om kwalitatief goede huisvesting voor 150 tot 400 arbeidsmigranten te realiseren, besloot het college vorig jaar om de regels wat te verruimen. Zo werd de afstand tot bedrijventerrein vergroot naar 4,9 kilometer en werd het tijdsbestek dat de woonruimte mag blijven staan verlengd van tien naar vijftien jaar. Voor SP, CDA, VVD en D66 was er in mei nog te veel onduidelijk om er al een klap op te geven.

HERHALING

Dinsdagavond stond het onderwerp dus weer op de agenda. En hoewel de oppositie intussen achter gesloten deuren op veel vragen een antwoord kreeg, waren er nog steeds zorgen over de afstand en het tijdsbestek. De discussie in de raadzaal verzandde daardoor al snel in een herhaling van zetten, tot ergernis van coalitiepartijen Balans en Combinatie95.

Zo wilde fractieleider Rob Kuppens (VVD) via een eerder ingediende motie de raad laten bepalen of een locatie akkoord is. ,,Dat doen ze in de gemeente Meierijstad ook en daardoor is er nog niks gerealiseerd”, beet Gerlof Roubos (Balans) de VVD toe. ,,Daar zullen ze dan wel een goede reden voor hebben”, kaatste Mariëlle Wijffelaars (D66) terug. Haar fractie diende samen met het CDA en de VVD de motie in, maar die kreeg onvoldoende steun.

Het voorstel van SP dat initiatiefnemers van huisvestingslocaties de omwonenden moeten informeren vóór een omgevingsvergunning is ingediend, haalde het wel. Al zorgde deze motie voor verwarring op de publieke tribune bij een groep bewoners uit de buurtschap Vrilkhoven. Betrokkenen kunnen immers allemaal tegen een plan zijn, maar dat hoeft een initiatiefnemer er niet van te weerhouden om een vergunning aan te vragen. Burgemeester Ronald van Meygaarden schiep duidelijkheid: ,,Betrokkenen kunnen nog altijd bezwaar maken bij de Raad van State.”

VERROMMELEN

Eric van den Broek (SP) gaf de verordening uiteindelijk ‘het voordeel van de twijfel’. Hij betichtte het college eerst nog van minachting naar de gemeenteraad omdat er over dit onderwerp op donderdagochtend een besloten bijeenkomst werd gepland. Daarna gaf hij aan dat zijn fractie bang is dat het buitengebied verrommelt door het toestaan van grote wooncomplexen. De afstand tot het bedrijventerrein is volgens hem nu zo groot dat bijna overal buiten Boxtel gebouwd kan worden. Verantwoordelijk wethouder Mariëlle van Alphen gaf aan dat de 4,9 kilometer een wettelijk bepaalde afstand is om per fiets of te voet naar het werk te gaan. Zij wil echter wel sturen op locaties die dichterbij liggen.

Dat was voor de socialisten voldoende om voor te stemmen, net zoals Balans en Combinatie95. De tijdsduur en de grootschaligheid in het buitengebied waren voor CDA, D66, PvdA-GroenLinks en VVD redenen om de verordening niet te steunen, maar zij waren in de minderheid.

INDIENEN

Nu de verordening is vastgesteld, kan het college de regels verder uitwerken. Zodra dat is gedaan, zet de gemeente de inschrijving weer open en kunnen initiatiefnemers hun ideeën weer indienen.