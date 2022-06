Het bestuur van De Serenade (v.l.n.r.: Marcel Baijens, Bert van Ruremonde en Joleen van Rooij) en De Ploegers (v,r.n.l. Maarten Termeer en Marie José van Leeuwen) hebben een akkoord bereikt over carnavalsactiviteiten in de accommodatie aan de Oude Dijk.

Ploegers voor vier jaar in De Serenade

1 uur geleden

De komende vier carnavalsseizoenen is De Serenade in Liempde de thuisbasis van prinsenvereniging De Ploegers. ,,Goed nieuws dat alle podiumactiviteiten hier plaats zullen vinden. Er zijn al veel banden tussen onze accommodatie en de carnavalsvereniging”, vertelt voorzitter Marcel Baijens. ,,Zo zijn veel van de muzikanten die hier repeteren ook actief tijdens de leutfeesten en is hofkapel De Kromploegers al jaren kind aan huis.”

Vorig jaar hadden de twee partijen al afgesproken dat de podiumactiviteiten in gemeenschapshuis De Serenade plaats zouden vinden. Maar tot grote teleurstelling van zowel De Ploegers als De Serenade konden veel daarvan niet doorgaan vanwege corona. ,,Daardoor hebben we bijvoorbeeld onze zittingsavonden moeten annuleren, maar ook de jeugdavond Liemt’s got talent”, blikt interim-voorzitter Maarten Termeer terug. ,,Maar we gaan ervanuit dat deze en ook alle andere ludieke feestelijkheden komend seizoen gewoon plaatsvinden in De Serenade.“

Dinsdag tekenden voorzitters Baijens en Termeer de huurovereenkomst om de samenwerking te bekrachtigen. Dat deden zij samen met bestuursleden Bert van Ruremonde en Joleen van Rooij van De Serenade en Marie José van Leeuwen van De Ploegers. Daarna werd de multifunctionele accommodatie aan de Oude Dijk onder het motto ‘samen de schouders eronder’ geopend voor de prinsenvereniging. ,,We vonden het wel aardig om ons nieuwe thuishonk ‘in te zegenen’”, lacht Termeer. ,,We zijn als De Serenade bijzonder blij dat ook onze huidige huurders meewerken om de festiviteiten hier mogelijk te maken”, aldus Baijens.

q Van links naar rechts: Marcel Baijens, Bert van Ruremonde en Joleen van Rooij sloten namens De Serenade een huurovereenkomst met Marie José van Leeuwen en Maarten Termeer van prinsenvereniging De Ploegers. Foto: Bas van den Biggelaar.