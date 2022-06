Bea Schoenmakers legt voorzittershamer neer

Bea Schoenmakers (rechts) tijdens de uitreiking van de Monumentenprijs 2021 van de gemeente Boxtel. Die ging naar Den Eijngel in Lennisheuvel.

Bea Schoenmakers uit Liempde zat gisteravond, woensdag 15 juni, voor de laatste keer de gemeentelijke monumentencommissie voor. Ze hanteerde de voorzittershamer sinds 26 maart 2002. Schoenmakers gaat de boeken in als de laatste preses van het adviesorgaan.

Dat de Liempdse zou stoppen was al bekend, de monumentencommissie zelf houdt op termijn ook op te bestaan. Die gaat met welstand op in een commissie ruimtelijke kwaliteit. Dat gebeurt als de nieuwe omgevingsvisie klaar is die de gemeente momenteel ontwikkelt. Schoenmakers: ,,Ik zou de hamer eigenlijk al eerder neerleggen, maar tekende nog twee keer een half jaar bij.” Gisteren brak echter het moment van afscheid daadwerkelijk aan.