What’s Up Maud, Oliver & Siem?

27 minuten geleden

Nadat de buitenspeeldag vanwege slecht weer een week verzet werd, scheen de zon woensdag volop. Op het parkeerterrein van basisschool De Spelelier werd door Buurtsport Boxtel flink uitgepakt met springkussens, een limbodansspel en wateractiviteiten. Maud de Bie (8), Oliver Wojcik (8) (rechts op foto) en Siem Munnecon (7) (links op foto) waren drie van de tientallen kinderen die kwamen spelen.

Gezellig dat jullie er zijn! Hoe wisten jullie van de buitenspeeldag? Maud: ,,Mama zei dat er allemaal leuke dingen te doen zijn hier en ik had wel zin om te gaan.” Oliver: ,,Ik zou met een vriendje afspreken en hij vroeg of ik hier mee naartoe wilde gaan. Maar hij moest de klas vegen omdat hij heel veel zand onder zijn schoenen had, dus ik ben vast gegaan. Toen zag ik Siem opeens. Dat vond ik leuk, want hij is mijn beste vriend.”

Wat hebben jullie allemaal gedaan? Siem: ,,Ik heb vooral heel veel gesprongen op de springkussens. Er zijn er drie.” Maud: ,,Ik heb ook veel gesprongen en een spel met natte sponzen gedaan. En tussendoor ging ik steeds drinken.”

Wat doe je graag als je buiten speelt? Oliver: ,,Spelen met water. Dat kan in de zomer en dat vind ik het allerleukst. En samen met mijn vriendinnetje maak ik vlogs.” Siem: ,,Ik bouw graag hutten.” Maud: ,,Ik ontdek graag nieuwe dingen. Wat ik allemaal ontdekt heb? Heel veel speeltuintjes in de buurt.”

Wat vinden jullie ervan dat kinderen steeds meer uren per dag gamen? Maud: ,,Ik vind dat niet goed. als je veel gamet, leer je dat ook aan je eigen kinderen. En buitenspelen is juist heel gezond.” Oliver: ,,Als ik eerlijk ben, game ik zelf ook heel graag. Maar ik stop soms wel, omdat het juist heel goed is om buiten te zijn. Ik heb een tip voor kinderen en ouders: maak afspraken wanneer je gamet en wanneer je buiten speelt. Dat doen ze bij Siem, aan het einde van onze speelafspraak mogen we pas gamen. En dan maar twintig minuten.” Siem: ,,Want te veel gamen is slecht voor je ogen.” (Tekst en foto: Linda van de Wiel.)