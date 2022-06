Speciaal gebak voor fietstocht Tour for Life

In de strijd tegen kanker fietst Luca Gautero deze zomer van zijn geboorteplaats Bardonecchia in Italië terug naar zijn woonplaats Lennisheuvel. Dit doet hij via de Tour for Life, waarvoor iedere deelnemer geld dient in te zamelen. Samen met De Koekenbakker heeft Luca een gebakje laten maken dat hem hierbij moet helpen.

Sanne Traa, eigenaar patisserie in Lennisheuvel, had al een box in haar winkel staan waar donaties in kunnen voor de fietstocht van Luca. Op zijn verzoek maakte ze een speciaal gebakje, waarvan de opbrengst dus naar de Tour for Life gaat. Luca moet hiervoor minimaal 2.500 euro ophalen, de teller staat nu op 1.605 euro. De tocht gaat 28 september van start.

Het gebakje is tijdens openingsuren verkrijgbaar bij De Koekenbakker in Lennisheuvel.