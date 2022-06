Werkgroep Sowib pleit voor variant op energielabel

8 minuten geleden

Wie een huis wil kopen, ziet op Funda in een oogopslag hoe energiezuinig de woning is. Daar is een label voor bedacht. Een soortgelijk etiket ziet de werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel (Sowib) wel zitten, maar dan een dat duidelijk maakt hoe geschikt een woning is voor senioren.

Zo’n helder en voor iedereen begrijpelijk label is er nog niet, weet Jac Nouwens. Hij is lid van Sowib. Nouwens: Wij pleiten voor een document dat meteen duidelijk maakt in welke mate een huis zich leent voor ouderen.” Het bekende energielabel geeft met een letter aan hoe het in een woning met de isolatie en dergelijke gesteld is en welke verbeteringen mogelijk zijn. Nouwens: ,,Zo’n systeem kun je ophangen aan drie criteria: toegankelijkheid, doorgankelijkheid en zorggeschiktheid. Een appartement kan ruim zijn en van alle gemakken voorzien, als het zich op een eerste of tweede verdieping bevindt en er is geen lift, dan is het voor minder mobiele ouderen geen goede keus.”

Zit het met de toegankelijkheid wel snor, dan is een belangrijke horde genomen. Maar als de gang te smal is voor een rollator, er overal hoge drempels liggen en een rolstoel er niet kan draaien, is er voor senioren in huis geen doorkomen aan. Nouwens: ,,En ten slotte weegt het interieur mee. Moeten mensen in bad douchen of beschikken ze over een comfortabele en veilige inloopdouche met ruimte voor een stoeltje. Hangen er beugels naast het toilet, is dit groot genoeg. Is er ruimte voor een slaap- en badkamer op de begane grond of voor een traplift? Hebben aanrecht en fornuis nog de juiste hoogte? Om na te gaan in hoeverre een huis praktisch en veilig is voor ouderen, is een complete check nodig.”

WOONVISIE

Of het beoogde label er daadwerkelijk komt, weet Nouwens niet. Wel dat Sowib het de gemeente Boxtel aanbeveelt in de aanloop naar de nieuwe woonvisie waaraan zij werkt. Die is, als alles volgens plan verloopt, nog dit jaar gereed. ,,Mocht Boxtel met ons idee aan de slag willen, dan kan dat het best in breder verband, denk ik. Er zit te veel werk aan voor de gemeente.”

De werkgroep wil zo’n keurmerk omdat ouderen die op zoek zijn naar een (andere) woning, dan meteen in beeld krijgen welk huis voor hen geschikt is, of wat er nog aan moet gebeuren. Ook verschaft het woningeigenaren inzicht in wat er nodig is om in hun eigen stulpje te blijven vertoeven, ook als de dagelijkse dingen niet meer vanzelf gaan en krakkemikkigheid toeslaat. Nouwens: ,,65-plussers doen er goed aan tijdig na te gaan of ze over twintig jaar, als de leeftijd met gebreken komt, nog steeds over de badrand stappen om zich te wassen. In een verpleeghuis kom je niet zomaar, zorg speelt zich meer en meer thuis af. Die tendens zet zich alleen maar verder door.”

De Boxtelaar vermoedt dat nieuwbouw specifiek voor senioren niet in de woonbehoefte kan voorzien. ,,Daarvoor wordt er hier te weinig en te langzaam voor deze doelgroep gebouwd. Daarnaast wil lang niet iedere oudere verhuizen. Ga maar na: hun huizen zijn vaak zo goed als afgelost, als ze verhuizen, zitten ze weer aan een hypotheek vast én ze gaan er wat ruimte betreft vaak op achteruit.” Om over het sociale aspect nog maar te zwijgen. ,,We moeten vooral focussen op bestaande woningen en die waar mogelijk zorggeschikt maken.”