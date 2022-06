Dennis en Henriëtte trots op plakken

Ze glunderen allebei. Dennis Wennekes en Henriëtte van der Pas uit Boxtel. Beiden gingen afgelopen weekend met eremetaal naar huis na hun succesvolle deelname aan het tennistoernooi van de Special Olympics in het Twentse Goor. Dennis won twee gouden plakken, Henriëtte veroverde twee keer zilver. Dennis: ,,Na elf wedstrijden in twee dagen voel ik mijn benen wel…”

Stralend namen Dennis en Henriëtte maandag hun medailles mee naar het werk. Henriëtte: ,,Dennis en ik lieten ze natuurlijk aan iedereen zien en al onze collega’s zijn trots. En ik ben zelf ook trots. Ik had nooit verwacht dat ik zo hoog zou eindigen. Maar ook al had ik niet gewonnen, je bent al een winnaar als je meedoet. Dat is het motto van de Special Olympics.”