Theo van Roosmalen stopt na 32 jaar als organisator Essche Fietsdag

23 minuten geleden

Theo van Roosmalen, organisator van de Essche Fietsdag, stopt na de editie van zondag 26 juni. Hij gaf 32 jaar lang zelf gestalte aan de fietstochten, maar nu is het tijd dat iemand anders het gaat oppakken geeft hij aan. Tijdens de 32e editie kunnen recreatieve en fanatieke fietsers weer op de pedalen stappen om een tocht van 40, 70 of 100 kilometer te gaan rijden. De opbrengst gaat jaarlijks naar een goed doel, dit keer krijgen vier lokale (jeugd)verenigingen een bijdrage.

,,Ik ben nu 77, het fietsen gaat nog prima hoor, maar het is goed als er nu iemand anders komt. Natuurlijk blijf ik nog graag helpen als dat nodig is, maar ik ga niet meer aan het roer staan”, aldus Van Roosmalen. Die bij de organisatie vaak wat hulp krijgt vanuit verschillende Essche verenigingen. ,,Mogelijk wil iemand van die clubs de handschoen oppakken”, stelt hij voor.

Van Roosmalen zet normaal gesproken de routes zelf uit, maar voor de editie van dit jaar heeft hij het zich relatief gemakkelijk gemaakt. De tochten staan namelijk al twee jaar op papier omdat de Fietsdagen van 2020 en 2021 vanwege de coronapandemie afgelast werden. Wel heeft Van Roosmalen enkele aanpassingen gedaan.

GOED DOEL

Tijdens de laatste editie, in 2019, reden alle deelnemers mee om geld op te halen voor de Samenloop voor Hoop die toen eind augustus werd gehouden in Esch. Er werd 1.450 euro opgehaald. Ook dit jaar is er een goed doel aan de Essche Fietsdag gekoppeld. Het inschrijfgeld van 5 euro per persoon wordt nu verdeeld onder korfbalvereniging Tovido, de jeugd van fanfare Sint-Willibrordus, het kindercarnaval van de Oggelvorsen en bouwdorp J’Esch.

Er zijn drie afstanden te fietsen: een toertocht van 100 kilometer (start tussen 08.00 en 10.30 uur) die voert langs Spoordonk en natuurgebied Kampina, een voor het hele gezin van 40 kilometer (start tussen 09.00 en 13.00 uur) en een tocht van 70 kilometer (start tussen 08.00 en 12.00 uur). De twee langere routes gaan via de Oirschotse Heide naar Haghorst en via Biest-Houtakker en Oisterwijk terug naar Esch. Inschrijven kan op de dag zelf bij het startpunt Ons Café aan de Leunisdijk. Er is overigens ook een startpunt in Haghorst, bij eetcafé Den Horst aan de Sint-Josephstraat 1.