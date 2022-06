Vrijwilligers aan het werk om de slaapkamers in het bezoekerscentrum van De Kleine Aarde gereed te maken voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Vluchtelingen tot 1 april 2023 in DKA

13 minuten geleden

De Oekraïense vluchtelingen die momenteel in De Kleine Aarde (DKA) verblijven, mogen daar tot in elk geval 1 april 2023 blijven. Dat maakte wethouder Désiré van Laarhoven bekend tijdens de gemeenteraadsvergadering van vanavond.

Op dit moment zijn alle gebouwen op het terrein aan het Klaverblad in gebruik voor de opvang, ook een deel van de Van Coothhoeve. De oorlogsvluchtelingen hoeven zich op korte termijn geen zorgen te maken over het dak boven hun hoofd.

Mochten er in 2023 nog mensen in DKA verblijven, dan worden zij verplaatst naar een andere opvanglocatie in Boxtel. Momenteel gaat het om dertig Oekraïners, waaronder enkelen met gehoorproblemen. Zij krijgen begeleiding van verschillende vrijwilligers uit de wijk.

Sinds eind vorige maand zijn ook in zorgexpertisehuis Liduina een twintigtal oorlogsvluchtelingen ondergebracht. Tot wanneer zij daar mogen blijven is nog niet bekend.