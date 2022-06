Waarom Boxtel zuinig blijft ondanks zwarte cijfers

Niet alleen houdt Boxtel over 2021 een bedrag over van liefst 4,4 miljoen euro, ook de komende jaren boekt de gemeente voor miljoenen aan zwarte cijfers. Toch houdt het college van B en W de hand op de knip, laat wethouder financiën Hans Heesen weten. Vooral vanwege de zogeheten opschalingskorting, een spook uit het verleden van gemeentelijke herindelingen.

De opschalingskorting werd in 2012 in het leven geroepen door het kabinet om gemeenten tot fuseren te dwingen. Dit onder leiding van toenmalig minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. Grotere gemeenten (van circa 100.000 inwoners) zouden namelijk efficiënter kunnen werken en daarmee kosten besparen. Met dit in het achterhoofd, worden de lokale overheden gekort op het gemeentefonds, het potje waaruit de gemeenten het gros van hun inkomsten krijgen.

De belofte dat ‘opschalen’ zou leiden tot kostenbesparing, is het laatste decennium niet waargemaakt. Zo bleek ook uit recente onderzoeken uit 2019 en 2021 door respectievelijk IPSE Studies uit Delft en econoom Thomas Niaounakis van de TU Delft. Echter, de bezuiniging, oftewel de ‘opschalingskorting’, van het Rijk is in stand gebleven. Die moet oplopen naar een miljard euro, maar werd een aantal jaren geleden ‘bevroren’: veel gemeenten kwamen financieel in de knel omdat ze tegelijkertijd extra taken kregen van het Rijk, de zogeheten decentralisaties.

Toch vreest Boxtel dat de maatregel alsnog helemaal wordt doorgevoerd. ,,Als wij nu bezuinigingen zouden terugdraaien, lopen we het risico om in 2026 miljoenen te kort te komen”, legt wethouder Heesen uit. Het uitvoeren van de 54 geplande bezuinigingen blijft daarom in volle gang. Boxtel heeft al voor ruim twee miljoen euro gesneden in de kosten, met name op Wet maatschappelijke ondersteuning (8,5 ton), jeugdzorg (1,3 ton) en de inkomensvoorziening (1,4 ton). ,,We zijn goed op weg, maar moeten nog flink bezuinigen. We moeten dit jaar nog voor ongeveer 1,2 miljoen euro interen”, aldus Heesen.

GEMEENTEFONDS

Dat Boxtel het afgelopen jaar zwarte cijfers heeft geboekt, komt echter niet alleen door de bezuinigingen. Wat heet: het gros werd veroorzaakt door de coronapandemie. Zo wordt 1,9 miljoen euro dit jaar alsnog uitgegeven, veelal achterstallig werk dat vorig jaar niet kon worden uitgevoerd vanwege corona. Naast dit soort eenmalige uitgaven, hoefden ook reguliere werkzaamheden niet altijd plaats te vinden. Heesen: ,,Een goed voorbeeld is het leerlingenvervoer. Vorig jaar waren er veel minder ritten omdat scholen vaak dicht waren. Ook zijn er veel activiteiten in de kunst- en cultuursector niet doorgegaan.”

BEGROTING 2022

Veel van de kosten keren dit jaar alsnog terug. Wethouder Heesen verwacht in 2022 dan ook niet erg veel over te houden. Maar de jaren erop wel: een bedrag van 1,2 miljoen in 2023 oplopend tot 2,8 miljoen euro in 2025. Ironisch genoeg komt dit door het Rijk: een nieuw herverdelingsmechanisme van het gemeentefonds pakt voor Boxtel vanaf 2023 gunstig uit, zo werd in maart al bekendgemaakt. ,,Zo hadden wij eerst rekening gehouden met 10 euro per inwoner minder, maar dat werd 25 euro per inwoner meer”, legt Heesen uit.

Daarnaast is de zogeheten meicirculaire, die verlaat bekend werd gemaakt door het Rijk, nog niet verwerkt in de cijfers. Hierin staan de meest recente cijfers over de verdeling van het gemeentefonds. ,,De cijfers voor de komende jaren zouden daarmee zomaar nog positiever kunnen uitpakken...”, denkt Heesen.

LOKALE LASTEN

De centen die Boxtel naar verwachting overhoudt, gaan echter naar de algemene spaarpot. Heesen benadrukt dat het college niet van plan is de teugels meer te laten vieren, met name door die opschalingskorting. ,,Maar ook vanwege de onzekere economische situatie van nu”, vult de wethouder aan. Hij verwijst daarmee onder meer naar de oorlog in Oekraïne: nu financiële risico’s nemen, is onverstandig. Meestal vlakt zich dat echter wel uit, aangezien kostenstijgingen ook gepaard gaan met meer inkomsten. Daarmee is ook alles gezegd over de stijging van de lokale lasten voor de inwoners: in hoeverre de onroerende zaakbelasting (ozb), riool- en afvalstoffenheffing de komende jaren stijgt, ligt aan de inflatie.