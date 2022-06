Geschiedenis van De Ruiting blijft goed bewaard

Esch hoeft zich geen zorgen te maken over de aantasting van de archeologische waarde van De Ruiting. Zo laat het college blijken uit antwoorden op nog openstaande vragen van Christien van Schijndel van coalitiepartij Combinatie95. Er is extra archeologisch onderzoek verricht en daarbij zijn geen nieuwe vondsten gedaan. De bouw van zes ruimte-voor-ruimtewoningen in het gebied is daarmee een stap dichterbij.

Van Schijndel maakt zich, net zoals de 135 bezwaarmakers op het plan, zorgen over het verliezen van de archeologische ‘schatten’ in de grond als er gebouwd gaat worden in De Ruiting. Op het beoogde perceel, tegenover huisnummer 2, staan zes woningen gepland. Maar op en naast dezelfde plek zijn in het verleden veel historische ontdekkingen gedaan, waaronder het bekende Bacchusbeeldje, maar ook sporen van een (mogelijk) Romeinse nederzetting. Er zou volgens het Essche gemeenteraadslid meer onderzoek verricht moeten worden in het gebied.

Dat is volgens de gemeente ook gedaan. Al in 2019 deed ingenieursbureau Sweco al een proefsleuvenonderzoek. Daarna zijn er in 2020 nog opgravingen geweest en ook vorig jaar is er op verzoek van de provinciaal archeoloog nog gezocht naar sporen uit het verleden. Dit keer op een plek die tot dan toe nog niet aan de beurt was geweest, maar wel twee huizen gepland staan. De eerste twee opgravingen leverden nog veel vondsten op, zoals paalkuilen, aardewerk en Romeinse dakpannen. De proefsleuf die vorig jaar werd gegraven leverde geen bijzondere vondsten op. De archeoloog van Sweco verwacht ook niet dat er nog veel bijzonders in de grond zit en heeft daarom het gebied vrijgegeven voor verdere ontwikkeling.

GEEN ANTWOORD

Van Schijndel stelde in juni vorig jaar al vragen over de archeologische waarde van het gebied. Het college gaf toen aan niet overal antwoord op te kunnen geven. Nu het onderzoek echter afgerond is, heeft het fractielid van Combinatie95 alsnog een reactie ontvangen van B en W.

Het ontwerpbestemmingsplan voor de zes ruimte-voor-ruimtewoningen ligt nog tot en met 20 juli ter inzage. De gemeenteraad beslist in de loop van het vierde kwartaal van dit jaar over zowel Nieuw Koolwijk als het bestemmingsplan van buurtcollectief De Ruiting, dat inzet op natuurontwikkeling, een klein horecapunt en zorgwoningen bij de vijf deelnemende huishoudens in het gebied.