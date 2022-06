Avondvierdaagse Gemonde staat voor de deur

27 minuten geleden

Het is de tijd van het jaar waarin her en der avondvierdaagsen plaatsvinden. Zo ook in Gemonde, van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 juni.

Deelnemers mogen telkens om 18.00 uur starten, op dinsdag en donderdag bij café-zaal De Schuif aan de Dorpstraat 30 en op woensdag en vrijdag vanaf zaal Kloosterzicht aan de Sint-Lambertusweg 95. Ze kunnen kiezen voor tien of vijf kilometer per dag. Aanmelden kan via de Facebookpagina van de Gemondse avondvierdaagse of op 21 juni voor de start. Deelname kost vijf euro bij voorinschrijving en zes euro op de wandeldagen zelf.