Historische Liempdse schuren staan er weer puik bij

1 uur geleden

De schuren op het erf van Daan Bressers aan de Sortestraat zijn weer in ere hersteld. De Liempdenaar heeft eerder al de kippenschuur uit de jaren vijftig voltooid. Recent is de historische hooischuur uit begin twintigste eeuw nagenoeg opgeleverd.

Bressers is sinds 2010 agrarisch vertegenwoordiger voor zaden en gewassen en bezoekt al jaren tal van boerenbedrijven. Zo zag hij ook allerlei historische agrarische panden in de regio. Ook op zijn eigen erf stonden twee schuren die wel een opknapbeurt konden gebruiken. Dus besloot hij met financiële en adviserende ondersteuning van landschapsorganisatie Het Groene Woud en Stichting Brabantse Boerderij de bouwwerken te renoveren. ,,Sinds dat ik vertegenwoordiger ben, heb ik steeds meer liefde gekregen voor de cultuurhistorische waarde van dit soort agrarische gebouwen”, legt Bressers uit. ,,Maar ik vind ook dat de gebouwen een doel moeten hebben. In 2019 heeft mijn vrouw Judith haar kapsalon gevestigd in de oude kippenschuur.”

Die werd ooit neergezet vanwege het zogeheten Marshallplan waarmee ook Nederland gelden ontving van de Verenigde Staten voor de wederopbouw. Na de Tweede Wereldoorlog moest ook de voedselproductie een flinke impuls krijgen om de vlot toegenomen bevolking (de zogeheten babyboom-generatie) te voeden. ,,Tijdens mijn bezoeken bij andere boeren, trof ik soms materialen aan waarmee ik deels de renovatie kon uitvoeren.”

OUD MATERIAAL

Met hergebruikte spullen een schuur opbouwen, is niet ongewoon. Sterker nog, het was met name bij veldschuren heel normaal voor boeren om met oud materiaal hiervoor in te zetten. En zo is Bressers aan de slag gegaan met de veldschuur. ,,Daaraan moet nog wel het een en ander aan gebeuren. Maar de ruwbouw is af, voor stichting Brabantse Boerderij het belangrijkste onderdeel om deze hooischuur in ere te herstellen”, legt de Liempdenaar uit. ,,Die stelt nu vast dat het op cultuurhistorische wijze is gerenoveerd.”

Daarmee verwijst Bressers naar de historisch ogende gebinten. Zaken als de vloer en inrichting moet hij nog aan werken. ,,Bovendien: zoals ik al zei, vind ik het belangrijk dat een gebouw een bestemming heeft. Maar voor de veldschuur heb ik er nog geen gevonden, dus suggesties zijn welkom”, glimlacht de Liempdenaar.