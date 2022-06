Automobilist negeert stopteken bij controle

52 minuten geleden

Bij een verkeerscontrole van de politie in de Baanderherenweg in Boxtel is maandagmiddag een persoon doorgereden. De automobilist negeerde het stopteken en onttrok zich zo aan de check. De politie kent echter zowel het kenteken als de bestuurder en gaat het voorval nog strafrechtelijk onderzoeken.

Er werden tijdens de controle 50 voertuigen gecontroleerd. Vijftien personen kregen een waarschuwing voor het niet dragen van een gordel, vanwege de snelheid of het niet tonen van een rijbewijs. Een bestuurder had nog een boete van ruim 1.100 euro openstaan.

De politie krijgt veel klachten over verkeersveiligheid uit de wijk Selissenwal. Daarom kondigt het team Verkeer en Handhaving meer verkeerscontroles aan voor de komende periode.