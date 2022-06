Ducks zegeviert over hekkensluiter

1 uur geleden

De honkballers van Ducks ontvingen zondag hekkensluiter Jeka uit Breda in sportpark Den Wielakker. De Boxtelaren hadden al een tijdje niet meer gewonnen en aasden op de zege. Niet tevergeefs.

De Bredase bezoekers lieten blijken zich niet zomaar te laten slachtofferen. In de eerste inning sloegen twee punten binnen op startend werper Yannick Brechenmacher. De offensieve machine van Ducks, die de afgelopen wedstrijden stokte, kwam weer op gang in de openingsfase, mede door een tweepunts homerun van Sjors Gevers.

In de tweede inning werd de voorsprong al uitgebreid naar 9-2, vrijwel iedereen in de Boxtelse slaglijst droeg zijn steentje bij aan de gescoorde punten. Met een mooi dubbelspel hielden de Boxtelaren de tegenstander nog van scoren af in de tweede inning, maar in de daaropvolgende kwam Jeka toch weer dichterbij, geholpen door een aantal foutjes aan de zijde van Ducks: 9-5.

TEUGELS IN HANDEN

Hierna namen Brechenmacher en zijn defensie echter de teugels stevig in handen en werden er geen punten meer gescoord door de ploeg uit Breda. Ducks schraapte er nog een paar puntjes bij, maar brak de wedstrijd volledig open in de zesde inning, toen maar liefst acht punten konden worden bijgeschreven. Dat lukte door geduldig toekijken bij slechte controle van de werpers en goed getimede honkslagen met lopers in scoringspositie. Brechenmacher gooide de wedstrijd vervolgens zonder problemen in het slot, na zeven innings bedroeg de einduitslag 20-5.