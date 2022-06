‘Muziek maken is leuk omdat je het samen doet’

Zaterdag oefenden de deelnemers aan Onbeperkt on Stage voor het eerst met de Gildenbondsharmonie. De eerste repetitie vond plaats in de handboogdoelen van L'Union aan de Molenwijkseweg waar Roel Knuvers een sixties-medley dirigeerde.

Nadat de tweede editie van ‘Onbeperkt on Stage’ eerder vanwege het coronavirus werd uitgesteld, zijn de repetities nu weer in volle gang. Het muzikale evenement, georganiseerd door het leerlingenorkest van de Gildenbondsharmonie in samenwerking met zorgorganisatie Cello, zet mensen met een beperking in de spotlights en wordt gehouden op 9 en 10 juli in sporthal De Dommel in Boxtel. Zaterdag kwamen de tien getalenteerde solisten hun kunsten voor het eerst vertonen tijdens een repetitie.

,,Ik ben heel blij dat het promconcert nu eindelijk doorgaat”, vertelt Inge Storms, een van de kartrekkers van ‘Onbeperkt on Stage’. Samen met een club enthousiaste vrijwilligers maakt zij de tweede editie van het evenement mogelijk. ,,In januari zijn we op..