Fanfare Sint-Arnoldus is een van de muziekgroepen die invulling geeft aan het programma in spiegeltent Bon Salon.

Blaasmuziek uit Lennisheuvel vult Bon Salon

52 minuten geleden

De band van het kerkdorp Lennisheuvel met kasteel Stapelen is oud. Maandag 20 juni wordt die band muzikaal bevestigd met een gratis toegankelijk optreden van fanfare Sint-Arnoldus én de Beyersland in spiegeltent Bon Salon die in het kasteelpark staat.

Het was een van de voormalige bewoners van Stapelen die na de Tweede Wereldoorlog het initiatief nam tot diverse activiteiten om de bevolking van het kerkdorp afleiding te bieden. Het was een van de paters assumptionisten die sinds 1915 eigenaar van het kasteel waren. Jan van der Ven om precies te zijn, ook wel bekend als pater Pancratius. Die was werkzaam als kapelaan van de Sint-Theresiakerk en stichtte gemeenschaphuis Orion. In 1949 gaf hij ook de aanzet tot de oprichting van fanfare Sint-Arnoldus.

THE LION KING

Dit muziekkorps trakteert, samen met de Lennisheuvelse Beyerslandkapel, maandag 20 juni liefhebbers van blaasmuziek op een scala aan mooie muziekstukken. De wekelijkse repetitie in Orion wordt daarvoor ingeruild voor een optreden dat om 19.30 uur begint. Onder leiding van Mariska van Melis vertolkt het fanfareorkest onder meer The Lion King, Olympic Fanfare en Queen in Concert. Na de pauze klinkt een repertoire van midden-Europese volksmuziek als de Beyerslandkapel het programma vervolgt.