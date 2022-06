Tijdelijk geen treinverkeer tussen Boxtel en Oisterwijk vanwege brand

39 minuten geleden

Er rijden momenteel geen treinen tussen Boxtel en Oisterwijk. De reden is een grote brand bij de aanmaakblokjesfabrikant FireUp in Oisterwijk. Dat bedrijf ligt vlak naast het spoor en in verband met de rookontwikkeling en omdat de blusslangen over de rail liggen heeft de brandweer in overleg met de Veiligheidsregio besloten om het treinverkeer tussen de twee stations tijdelijk stil te leggen.

De brand ontstond al vannacht, maar toen traden de blusinstallaties in werking. Vanmorgen laaide het vuur echter weer op. De brandweer heeft inmiddels opgeschaald naar een zeer grote brand. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

Wanneer de treinen weer gaan rijden is nog onbekend. De brandweer is sinds half tien bezig met blussen.