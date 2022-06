Maria Boleij: Kei van een Boxtelaar

De Heilig Bloedprocessie kent een hechte groep vrijwilligers. Maria Boleij is al zestig jaar een van hen. Na afloop van de ommegang die hedenmiddag door Boxtel trok, werd zij door burgemeester Ronald van Meygaarden benoemd tot Kei van een Boxtelaar.

De zilveren miniatuurkei reikte de burgemeester uit tijdens een afterparty voor deelnemers aan de processie. Die werd gehouden in en rond spiegeltent Bon Salon, in kasteelpark Stapelen.

Boleij (76) trad in 1984 toe tot het werkbestuur van de Heilig Bloedstichting. Op dat moment was ze al bijna twintig jaar een van de figuranten in het kleurrijke schouwspel dat op de zondag na Pinksteren in de straten van Boxtel wordt opgevoerd.

Binnen dat werkbestuur benadert Boleij jaarlijks de vaste deelnemers en helpt ze bij de werving van nieuwe vrijwilligers. Velen kennen haar van het naaiatelier waar ze samen met anderen kleding passend maakt en zo nodig repareert. En dat is geen sinecure als je weet dat er circa vijfhonderd historische uitmonsteringen op de zolder van het koetshuis bij de pastorie op Duinendaal hangen. Op de dag dat de processie uittrekt zorgt Boleij ervoor dat alle kostuums, compleet met accessoires, keurig klaarliggen voor betreffende rollen.