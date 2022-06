Jeugd Beemden zingt en danst op Klimaatlied Star Company

Basisschool De Beemden stond vrijdag in het teken van het klimaat. De leerlingen zongen ‘s middag een speciaal geschreven Klimaatlied. Dat deden ze samen met kinderen van The Star Company. Ook wethouder Désiré van Laarhoven deed mee.

The Star Company is een muziek- en dansproject voor de jeugd. Het heeft ieder jaar een thema en dit jaar is dat het klimaat, meldt initiatiefnemer Inge van den Biggelaar. Haar idee voor een klimaatdag vond gehoor bij De Beemden. ,,Er wordt al flink geoefend en het gaat een prachtige dag worden. Dit moet uitgroeien tot een bewustwordingsdag op alle Boxtelse basisscholen”, hoopte Van den Biggelaar vooraf.