Petrusschool wint wisselbeker avondvierdaagse

1 uur geleden

Na vier dagen op rij vijf of tien kilometer te hebben afgelegd, werden de deelnemers aan de gouden editie van de Boxtelse avondvierdaagse vrijdagavond feestelijk ontvangen op de Markt. Wethouder Fred van Nistelrooij reikte de wisselbeker van wandelsportvereniging De Keistampers uit aan basisschool Sint-Petrus. Die leverde verhoudingsgewijs het grootste aantal jeugdige lopers.

Bijna 78 procent van de leerlingen van de school aan de Burgakker schreven zich in voor het sportevenement. Dat was ruim 20 procent meer dan de school die als tweede eindigde: Sint-Theresia uit Lennisheuvel. De Vorsenpoel was met iets meer dan de helft van het aantal leerlingen van de partij en won daarmee de derde prijs.

Trofeeën waren er voorts voor de Angelaschool, De Hobbendonken, Molenwijkschool, De Spelelier, De Beemden en de Prinses Amaliaschool. Bovendien kreeg ook de groep rolstoelers van het Wereldhuis een herinnering mee naar huis.

De jubileumeditie van de avondvierdaagse beleefde een extra feestelijk slot op de Markt dankzij de medewerking van Boxtel Vooruit en Bruisend Centrum. De wandelaars werden er onthaald als ware helden. In de Stationsstraat en Rechterstraat waren de lopers muzikaal richting de finish geblazen door de twee plaatselijke harmonieën. Reus Jas de Keistamper vergezelde de deelnemers op hun laatste halve kilometer.

Op de Markt werden ook Frans van Gulik en Jan Spijkers in het zonnetje gezet. Zij namen in 1971 het initiatief tot de eerste wandeltocht onder de vlag van de Boxtelse Bedrijfs Ontspanning (BBO). Het leidde in 1978 tot de oprichting van WSV De Keistampers. De club houdt per 1 juli op te bestaan door gebrek aan bestuursleden, meldde secretaris Gerard Spijkers onlangs in deze krant. De jaarlijkse wandelevenementen gaan echter door: onder auspiciën van seniorenvereniging KBO.